نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة

في إطار سعي الوادي الجديد إلى تعزيز قطاع الزراعة والتسويق في المحافظة .. قامت حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد، بمتابعة استعدادات مقر أرض المعارض في مدينة الخارجة لإقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور في منتصف هذا الشهر. وكانت مرافق لها جهاد متولي، رئيس مركزومدينة الخارجة، وسيد مجيد، مدير عام الإنتاج، وخالد حسن، مدير هيئة تنشيط السياحة في المحافظة.

تفقدت الأجنحة المخصصة للعارضين وتأكدت من توفر جميع الخدمات اللازمة لعرض المنتجات وتنظيم حضور المشاركين والزوار خلال أيام المعرض. كما وجهت بسرعة تجهيز القاعات الملحقة التي ستستضيف ورش العمل والمحاضرات العلمية التي ستعقد على هامش فعاليات الملتقى. وكلفت الوحدة المحلية بتحسين كفاءة المنطقة المحيطة بالمعرض لإضفاء مظهر حضاري على المحيط.

وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على إنتاج وتسويق التمور في المنطقة وتوفير فرص لعرض المنتجات وتبادل الخبرات والمعلومات بين العارضين والمشترين.

وتم تجهيز أجنحة المعارض لاستيعاب العارضين وعرض منتجاتهم بشكل مرتب وجذاب. توفر الأجنحة جميع الخدمات اللازمة مثل الإضاءة المناسبة وتجهيزات التبريد والتكييف، بالإضافة إلى توفر الأماكن المناسبة للتجارب والمقابلات الشخصية بين العارضين والزوار.

كما تم تجهيز القاعات الملحقة بأحدث التقنيات والتجهيزات لاستضافة ورش العمل والمحاضرات العلمية.

ومن المقرر أن تستضيف هذه الورش والمحاضرات خبراء في صناعة التمور والاستراتيجيات التسويقية، حيث سيتم مناقشة أحدث التطورات والابتكارات في هذا المجال.

وسيشهد المعرض حضورًا كبيرًا من العارضين والزوار من جميع أنحاء مصر وخارجها. وسيقدم هذا الملتقى فرصة للشركات المصنعة والمتعاملين في قطاع التمور للتواصل والتعاون وتوسيع شبكات المبيعات.

يأتي إقامة الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور في إطار جهود الحكومة المصرية في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التصدير. فقد تم وضع خطة زمنية لتطوير إنتاج التمور في الوادي الجديد وتحسين جودتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل عمليات التصدير وتسويق المنتجات في الأسواق الدولية.

وسيحقق الملتقى المصري الثالث للتمور نجاحًا كبيرًا ويسهم في تعزيز سمعة الوادي الجديد كوجهة رائدة في إنتاج وتسويق التمور. ويتوقع أن يؤدي هذا الحدث إلى زيادة الاهتمام بالتمور المصرية وتعزيز فرص التصدير وزيادة الإيرادات للمنطقة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية أرض المعارض بالخارجة