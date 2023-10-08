ييسأل الكثير من هل الصلاة على الرسول تسهل الزواج للمرأة؟ فأجابت دار الافتاء وقالت لا شك أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من أسباب كفاية الهموم، وتفريج الكروب، والضوائق كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى ففي حديث أبي بن كعب قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: (كم أجعل لك من صلاتي قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو أفضل. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو أفضل قال: اجعل لك صلاتي كلها قال: (إذاً يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك).



وأفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الصلاة الإبراهيمية كما في الصحيحين: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)، ويجوز أن تكتفي بقولك: (اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد).



- من أسباب تفريج الكروب والضوائق كثرة الاستغفار كما قال عليه الصلاة والسلام: (من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا).



- وأفضل صيغ الاستغفار ما قال عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- سيد الاستغفار وهي: (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ومنها: (ما ثبت في السنة النبوية كقوله عليه الصلاة والسلام: (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ).