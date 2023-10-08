نقيب المحامين من الإسكندرية: نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا والفساد لن يعود

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء المحامين، بنقابة محامي الإسكندرية.

وبدوره رحب محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب الإسكندرية، ب عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، و الحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر إلى عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره في هذه الاحتفالية.

وأشاد القائم بأعمال نقيب الإسكندرية، بالإنجازات والطفرة التي تحققت في نقابة المحامين، في عهد عبدالحليم علام.

من جانبه قال محمد عبدالوهاب، عضو مجلس النقابة العامة، إن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وعد فأوفى وحقق كل ما هو موجود في برنامجه الانتخابي وزيادة، مؤكدا أنه شعر بالفخر وهو يشاهد الفيلم التسجيلي الذي تضمن انجازات نقيب المحامين عبدالحليم علام.

واستهل عبدالحليم نقيب المحامين، كلمته بتقديم التهنئة إلى المحامين، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وكذلك تهنئتهم بتفوق أبنائهم، وحلول العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الزميل المحامي والمحامية يكونوا في قمة فخرهم وسعادتهم بتكريم أبنائهم أمام أعينهم ونحن نفخر بذلك أيضا.

ووجه نقيب المحامين الدعم للشعب الفلسطيني، قائلًا: «ندعم ونساند ونؤيد نضال الشعب الفلسطيني الباسل، ونحيي المقاومة الوطنية، عاش الشعب الفلسطيني، وعاشت الأمة العربية».

وتابع: « إنَّ هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير».

وقال عبدالحليم علام، إننا نتعرض لمقاومة شديدة لإفشالنا داخل نقابة المحامين العامة، ومقاومتنا لعدم إنجاز اي شيء للمحامين، مستكملًا: «وهذا ما حدث أيام النقيب المرحوم رجائي عطية حتى استشهد في محراب العدالة، وكانت في مقاومة ايضاً ايام النقيب حمدي خليفة، الذي أتى بأراضي وأندية للنقابة، وجاء النقيب الأسبق وضيعها».

وتابع: «صاحب منظومة الفساد داخل نقابة المحامين، ومن أفسد نقابة المحامين لن يعود مرة أخرى مهما كلفنا هذا الأمر».

وأوضح نقيب المحامين، أنه تم تطبيق زيادة المعاش أيام النقيب الراحل رجائي عطية، فتم زيادتها وتطبيقها، لافتًا إلى أن هناك جمعية عمومية سيتم دعوة المحامين لها، وسيتم التصويت على البنود المطروحة، والتي منها لائحة النقابة المالية، ولائحة القانون 2019، وإقرار المنح لأرامل المحامين، وزيادة المعاش.

وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.

وعن مركب فرعون النيل، أوضح، أنه فور علمه بالفيديوهات المتداوله من النقيب الأسبق بأن المركب جاهزة، والنقابة ترفض استلامها، متابعًا:« شكلنا لجنة برئاسة الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد، وعضوية و محمد الكسار، وناصر العمري، والشئون القانوية بالنقابة، ولما ذهبوا لمكان المركب لم يجدوا سوى هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء، فتم عمل محضر اثبات حالة، وتم تصوير المركب بالشكل الموجود عليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وسنطالب الشركة برد المبالغ التي حصلت عليها بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة».

وعن تعديلات قانون المحاماة في 2019، أكد سيادته أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كان بها الأستاذ أحمد حلمي الشريف، وكيلًا للجنة التشريعية، و نبيل الجمل نقيب الدقهلية في ذات الوقت، كان عضوا بها، وقاموا بوضع مادة تعفي المحامي من التسجيل في القيمة المضافة، وتمت الموافقة عليها داخل اللجنة التشريعية، ولكن النقيب الأسبق طلب منحه مدد مفتوحة للترشح، ورفض إعفاء المحامين من التسجيل في القيمة المضافة، مما يعني أنه غلّب المصلحة الشخصية على مصلحة المحامين.

وأعلن عن البدء في المرحلة الأولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه قبل انتهاء الدورة الحالية سيتم افتتاح المركز الطبي المملوك لنقابة المحامين.

وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابق مجهز بالكامل، سيكون فيه كافة الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسنقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل خلال الشهر القادم، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في كافة المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم.

واختتم كلمته قائلًا: « نموذج نادي جليم سيكون في جميع أندية المحامين بمصر، عشتم للمحاماة وعاشت المحاماة بكم».

حضر الاحتفالية حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، و محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، و أسامة سالمان، وكيل النقابة، و محمد عبدالوهاب، محمد فزاع، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد نجيب، سعيد حسن، ناصر العمري، صلاح سليمان، فاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، و مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.