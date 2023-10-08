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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جرافات عسكرية إسرائيلية تهدم مركز شرطة سيدروت (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

شرعت جرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم السبت، في هدم مركز شرطة في مستوطنة سيدروت بعد تحصن مسلحين فلسطينيين داخله، وفق لما قالت هيئة البث الإسرائيلية.

 

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وسيطر مسلحون فلسطينيون على مركز الشرطة في الساعات الأولى من هجوم حماس السبت، وأطلقوا قذائف صاروخية على القوات الإسرائيلية.

وبقى مسلحان داخل المركز على مدى 17 ساعة من القتال، ونجح أحدهما في الانسحاب عند الشروع في هدم المركز بالجرافات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت إن الهجوم الذي شنته حماس السبت على بلدات ومستوطنات إسرائيلية لن يتكرر.

وأضاف الوزير الإسرائيلي بعد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر أن الجيش الإسرائيلي سوف يغير وجه قطاع غزة لسنوات مقبلة.

وتابع: "سنغير وجه الواقع في غزة لعدة سنوات من الآن".

وسقط أكثر من 250 إسرائيليا قتلى في هجمات لمقاتلين من حماس على بلدات ومستوطنات إسرائيلية وقصف بآلاف الصواريخ لوسط وجنوب إسرائيل.

 

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