رشقة جديدة تستبدل نجوم سماء إسرائيل بالصواريخ.. شاهد

وجهت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم السبت رشقة صاروخية جديدة تجاه إسرائيل.

أعلن جيش الاحتنال الإسرائيلي ليل السبت مقتل قائد لواء ناحال في القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات على حدود قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد لواء ناحال الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسر العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين، مؤكدا: نقل الضباط والجنود الأسرى الإسرائيليين إلى "أماكن آمنة".

أكد مراسل قناة العربية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل، وسقوط أكثر من 1500 جريح، في عملية "طوفان الاقصى"، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية، على تل أبيب في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

طوفان الاقصى

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية لــ حركة حماس.

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة.

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