عاجل
الأرصاد الجوية تحذر سائقي المركبات رشقة جديدة تستبدل نجوم سماء إسرائيل بالصواريخ.. شاهد صواريخ غزة تُثير الذعر بين الإسرائيليين في مطار بن غوريون (فيديو) قوات الاحتلال تشتبك مع نفسها.. خطأ فني بين قوتين في عسقلان إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة
الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رشقة جديدة تستبدل نجوم سماء إسرائيل بالصواريخ.. شاهد

رشقة صاروخية- أرشيفية
رشقة صاروخية- أرشيفية

وجهت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم السبت رشقة صاروخية جديدة تجاه إسرائيل.

أعلن جيش الاحتنال الإسرائيلي ليل السبت مقتل قائد لواء ناحال في القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات على حدود قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد لواء ناحال الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن أسر العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين، مؤكدا: نقل الضباط والجنود الأسرى الإسرائيليين إلى "أماكن آمنة". 

أكد مراسل قناة العربية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل، وسقوط أكثر من 1500 جريح، في عملية "طوفان الاقصى"، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية، على تل أبيب في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت. 

طوفان الاقصى

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية  لــ حركة حماس. 

 

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة.      

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

مقتل قائد لواء "الناحل" الإسرائيلي في اشتباك مع الفصائل الفلسطينية

استشهاد 232 فلسطينيًا وإصابة 1697 في العدوان الإسرائيلي على غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعادته لمقر قيادة فرقة غزة

الخارجية: تصعيد الأوضاع في غزة ينذر بعواقب وخيمة ويعرض حياة المدنيين للخطر

مقتل قائد بالشرطة الإسرائيلية خلال هجوم على مستوطنات غزة

الاحتلال يشحن جنود وطائرات حربية باتجاه قطاع غزة.. فيديو

قوات الاحتلال تستعد لإجراء عملية برية في قطاع غزة

شاهد.. أسر مجندة إسرائيلية ونقلها إلى قطاع غزة
الجريدة الورقية