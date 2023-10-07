عاجل
الأرصاد الجوية تحذر سائقي المركبات رشقة جديدة تستبدل نجوم سماء إسرائيل بالصواريخ.. شاهد صواريخ غزة تُثير الذعر بين الإسرائيليين في مطار بن غوريون (فيديو) قوات الاحتلال تشتبك مع نفسها.. خطأ فني بين قوتين في عسقلان إسرائيل تقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة
الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مقتل قائد لواء "الناحل" الإسرائيلي في اشتباك مع الفصائل الفلسطينية

العقيد يوناتان شتاينبيرغ
العقيد يوناتان شتاينبيرغ

أعلنت السلطات الإسرائيلية، مقتل قائد لواء الناحل العقيد يوناتان شتاينبيرغ، في اشتباك قرب كرم أبو سالم، مع قوات الفصائل الفلسطينية. 

أكد مراسل قناة العربية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل، وسقوط أكثر من 1500 جريح، في عملية "طوفان الاقصى"، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية، على تل أبيب في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت. 

طوفان الاقصى

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية  لــ حركة حماس. 

 

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة.       

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة العربية. 


 

 

مواد متعلقة

الديهي يشيد بعملية طوفان الأقصى: مشهد لم يحدث منذ 6 أكتوبر

150 قتيلا وأكثر من 1100 مصاب من الاحتلال بعملية "طوفان الأقصى"
الجريدة الورقية