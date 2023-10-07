أكد مراسل قناة العربية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 قتيل، وسقوط أكثر من 1500 جريح، في عملية "طوفان الاقصى"، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية، على تل أبيب في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

طوفان الاقصى

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية لــ حركة حماس.

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة العربية.