أشرف منصور: خريجو الجامعة الألمانية مؤهلون للعمل تحت ضغط شديد

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن خريجي الجامعة مؤهلون للعمل تحت ضغط شديد وفي فريق عمل ويتحملون المسئولية الاجتماعية.

جاء ذلك اليوم الثالث لحفلات التخرج من كليات الجامعة الألمانية بالقاهرة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراة.

وهنأ رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة الخريجين ودعاهم لعدم الخوف من المغامرة؛ لأنهم مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.

خريجو الجامعة الألمانية يعملوا في كبرى الشركات

حفلات تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأشار منصور إلى أن خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة يعملون في هارفارد وفي كبرى الشركات العالمية، ويشغلون مناصب مرموقة بها.

ونوه رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة يأن الشهادات الألمانية الممنوحة في العالم كله خارج حدود ألمانيا نسبتها 60 في المائة منها 40 في المائة في الجامعة الألمانية بمصر.

وأضاف رئيس الجامعة الألمانية أن 531 طالبًا قاموا بتنظيم حفلات التخرج وظلوا يعملون منذ أسبوع لاستقبال زملائه من الطلاب الجدد.

وتوجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بالشكر لدولة ألمانيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي والسفارة الألمانية ومكاتب الجامعة في ألمانيا والدولة المصرية بكل هيئاتها التى صاحبت رحلة الجامعة على مدار أكثر من 20 سنة.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تكمل اليوم تخريج ألفين و354 خريجًا على مدار ثلاثة أيام لحفلات التخرج.

ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن عددا كبيرا من خريجي الجامعة حصلوا على جوائز أوتو هام برايس التى تسبق الحصول على جائزة نوبل، مؤكدًا أن الطلاب أثبتوا أن فكرة إنشاء الجامعة الالمانية كانت فكرة ناجحة.

ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن التخصصات الهندسية والتكنولوجية التى تقدمها الجامعة العالم كله يحتاج، مشيرا إلى أن الجامعة الالمانية لم نقدم تخصص لا يخدم الوطن.

حفلات تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة

يشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة، حفلات تخرج الجامعة لعام ٢٠٢٣ علي مدار ثلاث أيام منذ يوم الخميس الماضي الموافق 5 أكتوبر وحتى السبت 7 أكتوبر.

وتضمن أول أيام حفلات تخريج دفعة جديدة من كليات الجامعة السبع من الحاصلين على الدرجات العلمية البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، والماجستير المهني في إدارة الإعمال MBA - بإجمالي عدد 2408 خريجاً.

وخُصص اليوم الأول لتخريج طلاب كلية تكنولوجيا الإدارة البالغ عددهم 282 خريجًا، وبرنامج معلوماتية الإدارة عددهم 189 خريجاً، ومن كلية العلوم التطبيقية والفنون عدد 245 خريجاً.

وخصص اليوم الثاني الجمعة الموافق 6 أكتوبر من الإحتفالية لكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية لتخريج 356 خريجاً: 8 خريجين من برنامج التكنولوجيا الحيوية، و72 خريجاً من كلية الحقوق و الدراسات القانونية، و101 خريجاً من برنامج الهندسة المدنية، و146 خريجاً من برنامج الهندسة المعمارية و التطوير الحضري .

وبالنسبة لليوم الثالث السبت الموافق 7 أكتوبر خُصص لكلية هندسة وعلوم المواد والبالغ عددهم 255 خريجًا: 407 خريجين من كلية هندسة وتكنولوجيا الإعلام، و98 خريجاً من كلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

