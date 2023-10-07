ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لــ 250 قتيلا

أكد مراسل قناة العربية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 250 قتيلا، وسقوط أكثر من 1100 جريح، في عملية "طوفان الاقصى"، والتي شنتها الفصائل الفلسطينية، على تل أبيب في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

طوفان الاقصى

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية لــ حركة حماس.

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة العربية.