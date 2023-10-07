الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء لـ 232

أعلنت وزار الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 232 شهيدا، حتى الأن.

علقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، اجتماعها في تل أبيب بسبب القصف الفلسطيني المكثف من قطاع غزة، ودخول الوزراء إلى ملجأ للاختباء، من الضربات الصاروخية لــ حركة حماس.

طوفان الاقصى

أعلنت كتائب القسام، أنها وجهت 150 صاروخا إلى تل أبيب ردا على استهداف البرج السكني في قطاع غزة

وأكد مراسل قناة لاعربية، من تل أبيب، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 150 قتيلا والجرحى أكثر من ألف شخص حتى الآن، على إثر عملية "طوفان الأقصى" التي شُنت في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر قناة العربي.