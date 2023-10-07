فى حالة سوء الأحوال الجوية.. احذر من الأعمدة والأبراج الكهربائية

حذرت الشركة القابضة لكهرباء مصر من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتعرض بعض المحافظات والمناطق لحالات سقوط الأمطار والسيول ويلزم على الأشخاص اتباع بعض الإرشادات أثناء سقوط الأمطار وخلال التعامل مع مهمات الكهرباء، ومنها:

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أعمدة الإنارة أو الأكشاك أو الكابلات.

- عدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية المكشوفة أو الاقتراب منها إذا لاحظ الشخص وجودها.

- عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل والملابس مبتلة.

- توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الامطار.

التواصل معنا للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة،

و إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأية مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

من خلال الحسابات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر

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