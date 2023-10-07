جماهير الزمالك توجه رسالة خاصة لشلبي أمام البنك الأهلي.. فيديو

حرصت جماهير الزمالك لتقديم التحية إلى مصطفي شلبي جناح الزمالك في عملية الاحماء لمباراة البنك الأهلي المقامة على ستاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري الممتاز .

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قدمت جماهير الزمالك التحية لمصطفي شلبي جاءت كالتالي ، الجمهور هو الأساس رجل يا شلبي ألعب بحماس".

ويحل الأن التعادل الإيجابي بين الزمالك و البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة بدوري المحترفين .

سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو وفيما سجل هدف البنك الأهلي كريم بامبو .

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دوجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

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