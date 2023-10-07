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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جماهير الزمالك توجه رسالة خاصة لشلبي أمام البنك الأهلي.. فيديو

مصطفي شلبي
مصطفي شلبي

حرصت جماهير الزمالك  لتقديم التحية  إلى مصطفي شلبي  جناح الزمالك في عملية الاحماء لمباراة البنك الأهلي  المقامة  على ستاد القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المصري الممتاز .

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قدمت جماهير الزمالك  التحية لمصطفي شلبي   جاءت كالتالي ، الجمهور هو الأساس رجل يا شلبي ألعب بحماس".

ويحل الأن التعادل الإيجابي  بين الزمالك و البنك الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة بدوري المحترفين .

 

سجل هدف الزمالك أحمد سيد زيزو وفيما سجل  هدف البنك الأهلي كريم بامبو .

 

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل  أمام البنك الأهلي

 

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دوجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما تشكيل  البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط..  محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.

جاري اعداد الفيديو

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