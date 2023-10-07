طرد لاعب البنك الأهلي في مباراة الزمالك

أشهر الحكم محمد معروف البطاقة الحمراء للاعب محمد فتحي لاعب فريق البنك الأهلي، في المواجهة الجارية بين أمام نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

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أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية لمحمد فخري لاعب البنك الأهلي لما بدر منه في المباراة، في الدقيقة 70 من عمر المباراة بالشوط الثاني.

وتحل الدقيقة 71 التعادل الإيجابي من عمر المباراة بهدف لكل فريق بين الزمالك و البنك الأهلي حتي الان ,

بدأ نادي الزمالك بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمر جابر - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

فيما تشكيل البنك الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. أيمن أشرف _ سعيدو سيمبوري _ محمد بسيوني _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحي _ احمد مدبولى _ أحمد النادرى _ محمود قاعود

خط الهجوم.. كريم بامبو _ أسامة فيصل.