جموع الوفديين والمواطنين يحررون التوكيلات لتأييد عبدالسند يمامة

لليوم الثاني على التوالى

واصلت جموع الوفديين تحركهم لليوم الثانى على التوالى، أمس السبت إلى مقار الشهر العقارى بربوع مصر، بهدف تحرير توكيلات للدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد للترشح فى السباق الرئاسى.

وواصلت اللجنة العامة لـلوفد بالدقهلية برئاسة المحاسب محمد حلمى سويلم، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذى لـلوفد حشدها الكثيف من المواطنين المصريين وأبناء الوفد لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية لمرشح الوفد الدكتور عبدالسند يمامة.

وقال «سويلم»: سوف نواصل الحشد بشكل مستمر أثناء الحملة الانتخابية بشكل يليق بالوفد ورئيسه وقوة الوفديين بالدقهلية.

وأعلن محمد فؤاد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالسويس وعضو الهيئة العليا، عن بدء الحملة الانتخابية لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بتحرير التوكيلات، وتشكيل مجموعات طرق الأبواب وفتح المقار أمام المواطنين.

وشكلت لجنة السويس برئاسة المهندس محمد فؤاد مجموعة عمل لتنظيم أعداد التوكيلات للسيد الدكتور رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وذلك طبقاً لخطة العمل التى تم إعدادها.

وتشكل فريق العمل برئاسة كل من المستشار أيمن رشاد، سكرتير عام اللجنة ونعيمة أمين، رئيس لجنة المرأة، وسماح إسماعيل، رئيس لجنة الإعلام والدكتورة هدى حمدى، رئيس لجنة الصحة، وعواطف صالح، رئيس لجنة التعليم، وعبدالكريم أمين قسم الجناين.

وعن الشباب كل من رحمة أيمن، ومحمد عدلى، ومحمود عبدالكريم، ومحمد منصور.

حيث تم تنظيم العمل بين إدارات الشهر العقارى بمحافظة السويس، حيث تم تقسيمه إلى ثلاث مجموعات بكل من مكتب الشهر العقارى بإدارة المرور ومكتب الشهر العقارى بمدينة الأمل ومكتب الشهر العقارى بمدينة الإيمان.

وقام القيادى الوفدى بالسويس محمد عبدالله بقيادة العمل الجماهيرى ببلد الغريب والحشد بالشارع لعمل التوكيلات لرئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، تمهيداً لبدء الحملة الانتخابية بالسويس، وقال «عبدالله» إن الشارع السويسى وجميع العائلات سوف يتم طرق الأبواب لاختيار مرشح حزبنا العريق.