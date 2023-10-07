بتكلفه مليار جنيه.. وزير الري يتفقد مشروع حماية شرم الشيخ من السيول

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، صباح اليوم "السبت" منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول، وذلك فى إطار احتفالات مصر بانتصارات السادس من أكتوبر، ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الدكتور سويلم، أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد جميع محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ 1.5 مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .

وأشاد سويلم، بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، الذى يوضح اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه ، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو متر .

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر * ٧٠٠ متر وعمق ٦ متر وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) .

كما تفقد الوزير قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها الى ١٩ كيلومتر وبعرض ١٥ متر وإرتفاع ٣ متر .

كما تفقد سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ متر وإرتفاع ١٠ متر وبسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب) .

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