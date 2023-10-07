صحتك فى أمان

السبت 07/أكتوبر/2023 - 08:13 م 10/7/2023 8:13:08 PM

عندما يجد الكاتب أنّ طالبات فى الجامعة يقرأنّ ما يكتب ويتابعن المعلومات الطبية فذلك يدفعه أن يحاول أن يجمع المزيد من المعلومات الطبية لايصاله الى الناس فمن الأمراض التى تصيب البنات والفتيات خاصة هى أمراض الروماتيزم والذى نعانى منه من أول يوم اشتغلنا فيه بمهنة الطب وعرفنا أن الحمى الروماتيزمية منتشرة فى بلدنا وعلاجها فى الأغلب حقنة البنسيلين طويل المدى والتى تُعطى كل شهر أو أسبوعين حسب الحالة ثم بعد ذلك فوجئنا بمرض آخر هو الروماتويد والذى أيضاً يصيب السيدات فى سن أكبر وأصبحنا ملزمين بأن نشرح لهنّ الفرق بينهما وبطبيعة الحال الأمراض المناعية هى الأكثر عند السيدات والبنات دون الرجال فى تقسيم غريب للأمراض بين الرجال والنساء ليس فيه مساواة فى المرض لحكمة لا يعلمها إلا الله «وأن كان ميزان العدل لا ريب فيه» ولكن هناك أمراض تنتشر أكثر بين النساء وأمراض تكون أكثر عند الرجال.

الروماتويد من الأمراض التى تصيب السيدات خاصة أكثر من الرجال بمعدل تقريباً ثلاث الى خمس مرات «تقريباً» وفيه بعض الأسباب الوراثية وبذلك يختلف عن الروماتيزم والذى يتزامن مع وجود الميكروب السبحى فى أغلب الحالات وإن كنا ذكرنا قبل ذلك أن طريقة التعامل مع الأمراض هى التى تقى الإنسان ما غاب عنه كنّه وقل فيه علمه لأن الروماتيزم والروماتويد إذا تعامل الإنسان معهما «بحرفنة» قد لا يحتاج إلا إلى متابعة الحالة من بعيد دون أن تؤثر على حياته.

فما الفرق بين مرض الروماتيزم ومرض الروماتويد؟

وهذا هو السؤال الأكثر شيوعاً لأنه يشغل كثيراً من المرضى ونجيب أن العامل الوراثى فى الروماتويد موجود وان كانت أسبابه غير معروفة وينتهى بتقوس المفاصل أو تآكل العظام أو الإصابة بهشاشة العظام أما الحمى الروماتيزمية فهى آلام مفصلية نتيجة ضعف العضلات المحيطة بالمفاصل أو زيادة التحميل عليها.

الروماتويد المفصلى يتسم بخشونة مفاصل الركبتين وأحداث التيبس المفصلى وتتضح تلك الأعراض خاصة فى الصباح وقد يظهر على الأيدى فى الحالات المتقدمة لذا لابد من زيارة الطبيب عند حدوث أى عدوى أو تورم فى المفاصل ويعتبر البنزاثين بنزيل بنيسلين «ج» من مشتقات البنسيلين وهو مضاد حيوى طويل المفعول يستخدم على نطاق واسع فى علاج العدوى البكتيريا وله استخدام خاص فى الوقاية من حمى القلب الروماتيزمية فى الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بالحمى الروماتيزمية أو لديهم تاريخ مرضى بـحمى القلب الروماتيزمية حيث يعمل ذلك الدواء على منع تكرار الإصابة ببكتيريا المكور العقدية أو المعروفة باسم الميكروب السبحى والتى تصيب المجرى العلوى للجهاز التنفسى وبذلك يمنع تكرار حدوث الحمى الروماتيزمية «منقول عن أحد المراقع الطبية».

فما الغريب فى الروماتويد؟

ولا نعرف حتى الآن ماذا يريد منا هذا الروماتويد أو الأمراض المناعية بشكل عام.. ولماذا يبدأ من سن صغيرة ولماذا لا يرتبط بالمعايير الطبية التى نعرفها وهى:

Infecting Organism

Incubation period

Prodromal period

Illness

Decline of illness

Convalescence

فالروماتويد لا يفعل ذلك ويختلف عن الأمراض العادية.

كيفية تشخيص الروماتويد؟

تكون بتحليل الدم «خاصة الجسام المضادة وسرعة الترسيب، CRP & RF والأشعة».

وهل تغنى «الحقنة» عن اعطاء الكورتيزون؟

الكورتيزون يكبح جهاز المناعة وبالتالى يقلل الالتهاب والألم المصاحب والتورم فى موقع الإصابة المخاطر موجودة ولا سيما فى الاستخدام على المدى الطويل.

وما فائدة العلاج الطبيعى والجراحة؟

العلاج الطبيعى ويتضمن تقوية العضلات المحيطة بالمفصل وتزويد المريض بأدوات تساعده على ممارسة حياته بشكل طبيعى، أما التدخل الجراحى عادة لا يتم اللجوء إليه إلا فى حالة وجود تشوه شديد فى المفصل بسبب إعاقة أو ألم شديد لا يمكن التحكم به بأقوى أنواع المسكنات وهو أحد الحلول العلاجية التى قد تساعد المريض فى مواجهة الروماتويد بشكل كبير.

ويقول العارفون بالروماتويد أنه مرض غدّار ملىء بالأسرار مؤلم بالليل والنهار ولا يجوز معه الابتكار ويقول العارفون بالطب إننا بعد طول انتظار لم نتقدم فيه ولا كثيرٍ من الأمراض المناعية والحساسية «عين الاعتبار».

د. طارق الخولى

استشارى القلب - معهد القلب

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