الداخلية تلقي القبض على 162 متهما من مروجي المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من إلقاء القبض على 276 متهمًا من مروجي المخدرات في حملات مكبرة شنتها اليوم بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .