الخارجية الأردنية تؤكد ضرورة وقف التصعيد في غزة ومحيطها

علقت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان لها اليوم السبت، على التصعيد الحاد للوضع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد إطلاق حماس لعملية "طوفان الأقصى".

وشددت الوزارة الأردنية، على ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها وحذرت من الانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصا في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.



وحذرت الوزارة من عواقب هذا التصعيد على كل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة، وأكدت ضرورة ضبط النفس، وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وترى الوزارة أن تأجيج العنف سينعكس سلبا على الجميع، وأكدت ضرورة إيجاد آفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود عام 1967 لتعيش بسلام مع إسرائيل.

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية. وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل.