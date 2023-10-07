«روايات مغلوطة» .. رد قوي من مدير المرصد المصري على بيان البرلمان الأوروبي

أكد محمد المرعي، مدير المرصد المصري، أن ردود القوى السياسية والأحزاب على بيان البرلمان الأوروبي، كانت قوية وتعد إثبات حالة لرفضها لهذا البيان.

البرلمان الأوروبي

وقال مدير المرصد المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البرلمان الأوروبي بنى معلوماته على مصادر مغلوطة، دون الرجوع للجهات المعنية داخل مصر.

وتابع: البرلمان الأوروبي استند في بيانه على معلومات من قنوات الإخوان الإرهابية التي تبث من خارج مصر، وهذه المعلومات غير صحيحة، وكان يجب عليه الرجوع إلى وزارة الخارجية أو البرلمان المصري للتأكد من هذه المعلومات.

وأوضح المرعي، أن المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أحمد طنطاوي، لجأ للخطابات الاحتجاجية في حديثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جماعة الإخوان تربط نزاهة الانتخابات بدخول طنطاوي للانتخابات الرئاسية.

وأكمل: الجماعات الإخوانية الإرهابية تسعى للرجوع إلى المربع صفر، وثم الانفتاح على المجتمع المصري، والعودة مرة وهذا الأمر مرفوض شكلا ومضمونا.