الهلال يتقدم بهدف ميشيل على الأخدود في الشوط الأول (فيديو)

فرض نادي الهلال السعودي سيطرته على نظيره نادي الأخدود بهدف دون مقابل في الشوط الاول من اللقاء سجله اللاعب ميشيل ديلجادو، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الهلال يتقدم على الأخدود بهدف ميشيل

هدف ميشيل ديلجادو جاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول الذي شهد سيطرة الهلال على أصحاب الأرض.

يمتلك الهلال على مقاعد البدلاء أمام الاخدود كل من محمد العويس وحسان تمبكتي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبدالإلة المالكي وسلمان الفرج وصالح الشهري وعبدالله الحمدان، ويمكنه الاعتماد عليهم في الشوط الثاني لتأكيد الانتصار.

بتلك النتيجة يكون نادي الهلال قد رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب في حال تحقيق الانتصار، على الجانب الأخر يكطون رصيد نادي الأخدود قد توقف عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.

هدف ميشيل ديلجادو في الأخدود