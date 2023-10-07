محافظ الغربية يعقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إجتماعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وذلك عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المحافظين، أثناء تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، بما تشملة من مراكز متحركة وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأجرى الرئيس السيسي حوارا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع المحافظين للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث أطمئن على جاهزية وفاعلية المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن، وكذا كفاءة ومهارة الكوادر البشرية والربط والتنسيق المتكامل.

وأعرب فخامة الرئيس عن سعادته بجاهزية الغرفة لإدارة أي أزمة، مشيرا إلى أن قائد الغرفة على مدار ال24 ساعة يكون قادرا على إدارة أي أزمة.

ووجه محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بحصر وتجميع وصيانة كافة المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة والعناصر الفنية القادرة على إدارة هذه المعدات وتشغيل كافة المعدات في مدة أقصاها شهرين، بالإضافة إلى حصر محطات المياه ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وإصلاح كل ما هو معطل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ ،الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام ،المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد ،رؤساء المراكز والمدن والاحياء،ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بالمحافظة.