حافلة الزمالك تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة البنك الأهلى

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وتفقد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري