الهند تلغي رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل إزاء الوضع الأمني المضطرب

ألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم حماس في وقت مبكر من يوم السبت.

وقال المتحدث باسم شركة النقل الجوي وفي حديثه عن هذه القضية: "تم إلغاء رحلة 139 من نيو دلهي إلى تل أبيب في 07 أكتوبر ورحلة العودة 140 من تل أبيب إلى نيودلهي حرصا على مصلحة وسلامة ضيوفنا وطاقمنا".

يذكر أن حركة حماس أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل واخترق عناصر منها الداخل الإسرائيلي مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في حدث وصفه الساسة الإسرائيلون بالفشل الاستخباراتي.

ومن جهة أخري ، قال السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل إن الجانب الفلسطيني يرى ضرورة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال السفير لوكالة تاس: "أخشى أن يشن الإسرائيليون غدا هجوما كبيرا على قطاع غزة والضفة الغربية. والآن هو الوقت المناسب للأمم المتحدة للدعوة إلى اجتماع خاص، والقيام بإجراءات لوقف ما يجري".

وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني: "لكن يجب وقف ذلك على أساس جديد، وهو أساس حل الدولتين".