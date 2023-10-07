أوقاف الخانكة تطلق مبادرة حق الوطن

أطلقت اوقاف الخانكة ندوة جديدة ضمن مباردة حق الوطن التي أطلقتها وزارة الأوقاف في جميع مساجد مصر.

بدأت الندوة بمسجد سودون بالخانكة بعنوان “علو الهمة في خدمة الدين والوطن” للحديث عن أهمية الأوطان وفضل الحفاظ عليها وعلى كيانها.

حضر الندوة الشيخ محمد عبد الكريم محمد مسئول الدعوة الإلكترونية بالخانكة والثقافة والإرشاد، الشيخ محمد سلامة ابو هانى إمام وخطيب بالاوقاف الشيخ رمضان مصطفى إمام وخطيب بالاوقاف

وزير الأوقاف يجتمع بقيادات الأوقاف والهيئة ومديري المديريات الإقليمية





عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمديري مديريات الأوقاف ومديري مناطق هيئة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، بحضور قيادات الأوقاف وقيادات هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الاجتماع أطلق وزير الأوقاف برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، مؤكدًا أنه يهدف إلى العمل على تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية، حيث ينعقد اللقاء بكل مديرية يوم الأحد الثاني من كل شهر بمحاضرة في الثقافة العامة عقب صلاة الظهر، بلقاء مفتوح مع أحد كبار العلماء والمثقفين، بحضور مدير المديرية أو وكيلها أو مدير الدعوة، وسيتم تحديد القضايا العلمية والثقافية بالتنسيق بين المديريات ورئيس القطاع الديني، ويتم عقد المقرأة النموذجية عقب انتهاء اللقاء كختام له في مقر انعقاد اللقاء أو أقرب مسجد له.

وأكد وزير الأوقاف أنه يمكن للمديريات التي بها كثافة عددية كبيرة عقد هذا اللقاء مرتين شهريًّا الأحد الثاني والرابع من كل شهر؛ لتمكين أكبر عدد ممكن من الحضور، بحيث يكون حضور كل إمام مرة واحدة شهريًّا، ويمكن للمديرية أن تزيد عن لقاءين إذا رأت ذلك بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني بالوزارة، على أن تحدد كل مديرية بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مكان اللقاء أو اللقاءات حال تعددها وعدد وأسماء الأئمة الذين سيشاركون في كل لقاء، وستعد هذه اللقاءات جزءًا من البرامج التدريبية التي يحصل عليها الإمام، كما سيتم دوريًّا تكريم أفضل المتميزين في هذا الجانب.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات يشتمل على زيارات ميدانية لأبرز معالم كل محافظة والمدن الجديدة بها للوقوف على ما بها من معالم حضارية، وما تم من إنجازات على أرض الواقع، على أن تعرض كل مديرية تقريرًا شهريًّا بذلك.

