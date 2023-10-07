تأجيل محاكمة سمسار متهم بقتل عامل خلال مشاجرة في قليوب

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، نظر قضية اتهام سمسار بقتل عامل، خلال مشاجرة بينهما باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل، بناء علي طلب دفاع المتهم للاستعداد للمرافعة.

تأجيل محاكمة سمسار متهم بقتل عاملا خلال مشاجرة في قليوب

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، عبد المجيد محمد عبد المجيد القصاص، وأمير محمد عاصم بسيوني، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا فرحات،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4994 لسنة 2023 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1648 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم عمر ف ه ال، 39 سنة، سمسار، مقيم دائرة المركز، قتل عمدا المجني عليه إبراهيم محمد عبده، بغير سبق إصرار أو ترصد، إذ أحرز سلاحا أبيض "سكين"، تالى الوصف، وما أن ظفر بالمجني عليه حتي سدد له عدة ضربات في قدمه، قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بدون ضرورة مهنية أو حرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه وآخر، تعدى خلالها المتهم علي المجني عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض "سكين"، وطعنه بمقدمة الفخذ طعنتين نافذتين أودت بحياة المجني عليه علي الفور بمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

مريض نفسي ينهي حياته في طوخ

وفي واقعة أخري ، أنهى مريض نفسى حياته من أعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بقيام شاب يدعي محمد الجبرونى، بالتخلص من حياته بإلقاء نفسه من اعلى برج كهرباء بمنطقة العريضة بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه يعانى من مرض نفسي وكان يعالج منذ فترة داخل مصحة وخرج منها قريبًا، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.