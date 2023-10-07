تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الأخدود اليوم في الدوري السعودي

اعلن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الأخدود على ملعب ستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود اليوم

ويقود النجم السعودي الدولي سالم الدوسري تشكيل الهلال لمواجهة الأخدود اليوم، ويشهد التشكيل غياب نيمار دا سيلفا بسبب عودته للبرازيل لرؤية مولوده الجديد، وشهد التشكيل وجود كل من:-

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي آل بليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: روبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الوسط الهجومي: مالكوم وسالم الدوسري وميشيل ديلجادو.

في خط الهجوم: ميتروفيتش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الهلال لمواجهة الاخدود كل من محمد العويس وحسان تمبكتي ومحمد البريك وناصر الدوسري ومحمد كنو وعبدالإلة المالكي وسلمان الفرج وصالح الشهري وعبدالله الحمدان.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، جمعها من الفوز في ستة مباريات وتعادل في مواجهتين بدون أي هزيمة، على الجانب الأخر يحتل الأخدود المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 7 نقاط.