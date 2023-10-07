هندسة القناة تنظم زيارة للطلاب لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الأخيرة، والتي أعلنها مؤخراً في رحاب جامعة قناة السويس بضرورة ربط تدريب الطلاب بالمشروعات القومية الكبرى، نظمت كلية الهندسة زيارة ميدانية لطلاب الكلية من أقسام الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية لموقع مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق" محطة حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر"

يأتي التدريب تحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة والدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالتنسيق مع مركز خدمة المجتمع بالكلية بإشراف الدكتورة عبير الشهاوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي شمس مدير مركز خدمة المجتمع بالكلية.

وأفاد الدكتور إيهاب لطفي أن الزيارة تمت ضمن بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة وشركة بتروجت.

وأكمل الدكتور باسم الهادي، أن الزيارة تم تنسيقها بعد انتهاء التدريب الميداني لأوائل الطلاب بمصنع إنتاج بلاطات تبطين الأنفاق وخط المترو بمدينة الإسماعيلية

نسق للزيارة - وحدة التدريب برئاسة الدكتورة بسمة قاسم، ورافق الطلاب بالزيارة المهندسة جيهان حسن علام، والمهندس محمد النخيلي المعيد بقسم الهندسة المدنية، والمهندس كريم مجاهد، والمهندس أسامة عبدالرحيم المعيدين بقسم الهندسة الميكانيكية

وكان في استقبال الطلاب المهندس أحمد العدوي مدير عام مشروعات الأنفاق بشركة بتروجت، والمهندس أحمد الشيخ مساعد مدير المشروع، والسيدة سمر إبراهيم مدير تدريب الانفاق.

وقام المهندس أحمد العدوي، بشرح تفصيلي عن مراحل المشروع والخطوات الرئيسة في الحفر، وتبطين ممر الحفر بالطرق الحديثة، والإجراءات المتبعة في معالجة الحوائط الخرسانية لجدار المترو وطرق تثبيت ميول التربة وكيفية صرف مياه الأمطار .

وأوضح مراحل تركيب ماكينة الحفر ومحطات التشغيل الجانبية لها، ثم قام فريق من المهندسين بمرافقة كل تخصص هندسي من تخصصات الطلاب في زيارة محطات التشغيل الجانبية لماكينة الحفر، وقاموا بشرح تفصيلي للتشغيل، وأيضا محطات خلط الخرسانة ومحطة الفصل والمعالجة لماكينة الحفر.