موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث 2024

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موعد التقديم في مسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عزم الجهاز بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، في شهر يناير المقبل.

ونوه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أن التقديم في مسابقة 30 ألف معلم سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز (اضغط هنا).

الاستعداد لإطلاق مسابقة 30 ألف معلم للعام الثالث:

ناشد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة 30 ألف معلم مساعد العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدًا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024.

وحذر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها، أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق.

وأكد أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددًا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثاني:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة مسابقة 30 ألف معلم للعام الثانية 2023 باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإلكترونية.

وبدأت اختبارات مسابقة 30 ألف معلم باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها إجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد.

ولمعرفة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثاني في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (اضغط هنا).

متابعة اختبارات مسابقة 30 ألف معلم:

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتفقد سير امتحانات المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرًا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة 30 ألف معلم العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.