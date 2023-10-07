السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الداخلية فى الدوري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي التشكيل الأساسي لمواجهة الداخلية فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد برج العرب فى مدينة الإسكندرية، فى إطار الجولة الـ 3 من بطولة الدوري المصري.

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تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة الداخلية

في حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد

خط الوسط: محمود حمادة، سمير فكري ، فخر الدين بن يوسف، إلياس الجلاصي، ميدو جابر

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد فريق الداخلية بالمركز التاسع فى ترتيب جدول المسابقة، برصيد 3 نقاط، فيما يخوض نظيره المصري مباراة اليوم في المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري.

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