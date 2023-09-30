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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليوم ..أهلي 2008 يواجه المصري البورسعيدي في بطولة الجمهورية

أهلي 2008
أهلي 2008

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم السبت مع المصري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.

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يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراته أمام المصري وهو يبحث عن الفوز الرابع له على التوالي، بعدما نجح في الفوز بمبارياته الثلاث السابقة، على حساب كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، ليكون في رصيده ٩ نقاط، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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