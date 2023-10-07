السبت 07 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط 38,55 طن أسمدة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط تهريب الأسمدة والمخصبات الزراعية المدعمة.

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 فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مخازن للإتجار فى الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة مركز أشمون بالمنوفية وتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية "خاصة بالجمعيات الزراعية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخل المخازن المشار إليها على (38,55 طن أسمدة ومخصبات زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية -  21,70 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون أى فواتير شراء وبدون ترخيص من الجهات المعنية).

 

 

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