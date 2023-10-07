السيسي يتابع الأوضاع في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي (فيديو)

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، لحظة متابعة الرئيس السيسي الموقف العام للأحداث من خلال مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي بعد تطور الأوضاع في غزة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

وقت سابق، أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية، وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددًا منهم، وأسروا عددًا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة:

شن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قصفًا صاروخيًا مُكثفًا على شمال غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

ومُنذ وقت قليل، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال غارة جوية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية إٍسرائيلية، اليوم السبت، وقوع 22 قتيلًا و545 جريحًا بينهم 70 في حالة خطرة، وهناك عدد غير معروف من المفقودين.

وأكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.