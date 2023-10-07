بـ424 تزكية ومليون و130 ألف توكيل شعبي.. رسميًا السيسي يتقدم بأوراق ترشحه

أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي للرئيس السيسي لخوض انتخابات الرئاسة.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

الرئيس السيسي أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

ويعد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أول من قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، باليوم الثالث من فتح الهيئة الوطنية الباب لتلقي طلبات الترشح.

ووصلت منذ قليل تأييدات المواطنين التى وثقوها بمكاتب التوثيق بالشهر العقاري، للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لتقديم أوراق الترشح من خلال المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي بصفته وكيلا عنه، وتم إحضار التأييدات داخل سيارات خاصة حيث تم تقديمها للهيئة، وفى انتظار تقديم باقى الأوراق.

وكان قد توجه المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، إلى معهد ناصر لإجراء الكشف الطبي لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكان في انتظار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.