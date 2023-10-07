د. وجدى زين الدين ضيف الندوة الثقافية بـ الصحفيين

بعد مئوية سيد درويش..

تستضيف اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفى الدكتور وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وذلك يوم الاثنين 9 أكتوبر بقاعة أمين الرفاعى للحديث فى ندوة بعنوان: «من أجل النشيد الوطنى»، وذلك فى إطار احتفالات النقابة بمئوية سيد درويش الذى بدأت مطلع الشهر الماضى.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها، أن الندوة تعقد بعدما كشفت الصحافة المصرية، خلال المئوية، عن دلائل ومؤشرات ووقائع جديدة عن أحقية سيد درويش فى تأليف كلمات النشيد، والتى نُسبت إلى الشاعر محمد يونس القاضى منذ عام 1968، وأن الندوة تستهدف محاولة السعى إلى تشكيل لجنة بحثية علمية فنية محايدة من كل الجهات المعنية للوقوف على الصاحب الأصيل والحقيقى لكلمات النشيد، الذى هو عنوان رئيسى من العناوين التى تبنى وترسخ وتثبت فى أنفسنا روح الانتماء للوطن منذ الصغر.

وأضاف البيان: يدير الندوة الكاتب الصحفى خيرى حسن، ويتحدث فيها الناقد المسرحى أحمد عبدالرازق أبوالعلا، والناقد شعبان يوسف، والزملاء من الكتاب والصحفيين محمد الباز، رئيس مجلس إدارة صحيفة «الدستور»، وأمجد مصطفى مدير تحرير جريدة الوفد ومحمد توفيق، ومن الباحثين مصطفى إبراهيم طلعت، ومحمود عوضين، ومحمد الهادى، ويحضرها محمد حسن درويش، حفيد الشيخ سيد درويش، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ولكل الآراء.