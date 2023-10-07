غياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمباراة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن قائمته التى ستخوض مباراة غرناطة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

في خط الوسط: جافي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، سيرجي روبيرتو.

في الهجوم: فيران توريس، جواو فيليكس، لامين يامال، مارك جيويو.

وشهدت قائمة برشلونة غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكاتالوني، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بورتو في دوري الأبطال.

ويتقابل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة أمام نظيره غرناطة مساء غدا الأحد، على ملعب “لوس كامينيس”، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.