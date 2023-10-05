برشلونة يُعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

كشف نادي برشلونة اليوم الخميس تفاصيل إصابة نجم الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي التي تعرض لها أمس الأربعاء في لقاء بورتو بدوري أبطال أوروبا.

بيان نادي برشلونة حول إصابة ليفاندوفسكي

كشف البيان أن الفحوصات الطبية تُظهر إصابة روبرت ليفاندوفسكي بالتواء في الكاحل الأيسر، وأن مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

يُذكر أن فريق برشلونة حقق الفوز على فريق بورتو بهدف دون رد من المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الدراجاو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

جاء هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول عن طريق النجم فيران توريس.

بهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 6 نقاط محققًا العلامة الكاملة ومتربعًا على صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما توقف رصيد بورتو عند 3 نقاط محتلا المركز الثاني بالمجموعة.