إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق طنطا - المحلة

وقع حادث سير في طريق "طنطا -المحلة" في محافظة الغربية، وذلك بعد أن تصادمت سيارة ودراجة نارية.

اقرأ أيضاً: السيارة اتقلبت.. إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالجيزة





وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال 3 أشخاص مصابين في حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل على طريق "طنطا - المحلة" وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، تم التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.