السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق طنطا - المحلة

حادث سير
حادث سير

وقع حادث سير في طريق "طنطا -المحلة" في محافظة الغربية، وذلك بعد أن تصادمت سيارة ودراجة نارية.

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وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح بالجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، باستقبال 3 أشخاص مصابين في حادث مروري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل على طريق "طنطا - المحلة" وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، تم التحفظ على المركبة المتسببة في الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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