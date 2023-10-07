وزارة الشباب تُطلق الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بماراثون الانتخابات الرئاسية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية.

وبدأت أمس مراكز شباب وأندية محافظة الدقهلية، بتزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة أبرزها “إنزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك "

يُذكر أن الهئية الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري.