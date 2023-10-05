انطلاق نماذج المحاكمات الصورية بكلية الحقوق في جامعة عين شمس

نظمت كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة تعريفية لطلاب الشعب الثلاث العربية والفرنسية والانجليزية حول أنشطة نماذج المحاكاة والمحاكمات الصورية فى الكلية خلال العام الدراسى الحالى.

وافتتح المحاضرة الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، الذي عبر عن دعم الكلية الكامل لهذه الأنشطة اللاصفية، سواء دعما إداريا أو فنيا أو ماليا، وأشار إلى تركيز الكلية على توفير الفرص للطلاب لبناء شخصيتهم وصقل مهاراتهم.

استمرار مسابقة كلية الحقوق جامعة عين شمس

محاكاة المحاكمات في جامعة عين شمس

وأعلن عن استمرار كلية الحقوق جامعة عين شمس في تنظيم مسابقة داخل الجامعة للطلاب الراغبين فى ذلك، بالإضافة إلى من سيقع عليها الاختيار في تمثيل الكلية في المسابقات الدولية.

وأوضح الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية نشاط المحاكمات الصورية في بناء شخصية الطالب ومهاراته القانونية والشخصية.

وأشار وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى الفرص التي تتيحها مثل هذه الأنشطة في إيجاد فرص تدريب وتشغيل للطلاب في سوق العمل.

وتحدث الدكتور أحمد فتحى خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية، عن المهارات المختلفة التى يتعلمها المشاركون فى المحاكمة الصورية، ومنها التفكير النقدى والقدرة على النظر للمسائل القانونية من زوايا مختلفة.

واستعرض المسابقات الدولية التى ستشارك فيها الكلية خلال هذا العام، وهى مسابقات (Oxford- Jessup - Willem C. VIS- Sports Arbitration Moot)

وقد حضر اللقاء طلاب شاركوا فى المسابقات الأربع فى السنوات الماضية، وتحدثوا لزملائهم عن تجربتهم الثرية فى هذا الموضوع.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بالمحاكمات الصورية وسُبل التعلم التفاعلى هو من أولويات الكلية فى تطوير الخدمة التعليمية وصولا إلى تحقيق جودة العملية التعليمية بالكلية.