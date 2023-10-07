عمرو عبدالعزيز ينعى محمد بطاوي.. شاهد

نعى الفنان عمرو عبد العزبز، الفنان الشاب محمد بطاوي نجم مسرح مصر الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.



وكتب الفنان عمرو عبد العزيز، عبر صفحته قائلا : " لله الامر من قبل ومن بعد.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان الشاب محمد بطاوى ربنا يرحمك ياحبيبى ويسكنك فسيح جناته يارب العالمين ".

وكان رحل عن عالمنا صباح اليوم، السبت، نجم فريق مسرح مصر، الفنان الشاب محمد بطاوي، اثر ازمة قلبية.

وقررت أسرة الفنان محمد بطاوي، نجم فريق مسرح مصر، تشييع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسقط رأسه، مسجد ضيوف الرحمن بميدان الشيخ حسن في محافظة الفيوم، وتم الدفن بمقابر العائلة.

وكان أعلن هشام صلاح، المستشار الإعلامي لفريق مسرح مصر والفنان أشرف عبد الباقي، خبر وفاة الفنان الشاب محمد بطاوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب هشام صلاح، على صفحته قائلا : “ لله الامر من قبل ومن بعد.. انا لله وانا اليه راجعون، توفى منذ قليل ابو قلب ابيض وروح جميلة محمد بطاوي.. متتعزش ع الخالق بس حقيقي الواحد مش مستوعب ربنا يرحمك ويغفر لك يا محمد”.