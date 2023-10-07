السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سامح شكري يتلقى اتصالاً من وزير الخارجية الإماراتي

وزير الخارجية - سامح
وزير الخارجية - سامح شكري

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني سبل وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

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وزير الخارجية يُجري اتصالات مع مسئولين دوليين لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

 

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة. 

 

وقد اتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي وضرورة بذل كل الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.

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