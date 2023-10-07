السفير العراقي: العراقيين جميعًا ينتظرون بشغف زيارة فضيلة الإمام الأكبر

أكَّد السفير العراقى الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى القاهرة، أن العراقيين جميعًا ينتظرون بشغفٍ كبيرٍ زيارة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر وأن رئيس الوزراء العراقي يُولِي هذه الزيارة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن السفارة العراقية بالقاهرة شكَّلت فريقًا لمتابعة تفاصيل الزيارة والترتيبات مع مؤسسة الأزهرالشريف على مدار اللحظة.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمشيخة الأزهر، السفير العراقى ؛ حيث استعرض السفير العراقي لشيخ الأزهر مستجدات الوضع في العراق، والترتيبات التي تبذلها السفارة العراقية لتنسيق زيارة فضيلته المرتقبة للعراق.

زيارة العراق تحمل الكثير من ود الأزهر الشريف ومحبتِه للشعب العراقي



من جهته، أكَّد شيخ الأزهر تطلعه لزيارة العراق في يناير المقبل، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل الكثير من ود الأزهر الشريف ومحبتِه للشعب العراقي، وأنَّ هذه الزيارة محورها الرئيس سيكون تعزيز التفاهم والوحدة بين مدارس الفكر الإسلامي ولمَّ شمل الأمة .

أكدت الدكتورة مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أن الأزهر على استعداد دائم لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء بروناي الدارسين بمختلف معاهده وكلياته.

أوضحت مستشار شيخ الأزهر أن مصر قد حباها الله عز وجل بالأزهر الشريف وجعله موطنًا لطلاب العلم لأكثر من ١٣٧ دولة منهم بروناي، ويدرس به قرابة ال ٦٠ ألف طالب وطالبة وفدوا من مختلف دول العالم؛ لدراسة المنهج الأزهري الوسطي.

جاء ذلك خلال إستقبال مستشار شيخ الأزهر الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي السفير بنجيران سالمين داود سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى جمهورية مصر العربية، والحاج سوجيري دولة الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة بروناي؛ وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين الأزهر وسلطنة بروناي في النواحي جميع التعليمية والدعوية.

أعرب السفير العراقى بنجيران عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لنشر صحيح الدين الإسلامي، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء بروناي الوافدين للدراسة بالأزهر، معربًا عن فخره بتخرجه من جامعة الأزهر، وانتمائه لهذه المؤسسة العريقة.



مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعد منارة العلم للعالم الإسلامي أجمع، وهو ما يدفعنا إلى إرسال أبنائنا الطلاب بالدراسة في الأزهر الشريف.



