داليدا عياش تتألق بفستان الريش في أحضان زوجها (صور)

خضعت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجة النجم اللبناني رامي عياش لجلسة تصوير جديدة مفعمة بالرومانسية مع زوجها، شاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بالأنستجرام.

وظهرت داليدا بإطلالة مفعمة بالرقي والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم بلون الفستدقي الفاتح المزين بالريش من الأمام.

وفضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وفي مطلع شهر أغسطس فاجأه النجم رامي عياش جمهوره بطرح اغنيته الجديدة لمة الحبايب، والتي تظهر زوجته داليدا فيها، وهو أول ظهور لها في كليب مصور لرامي منذ زواجهما.

"لمة الحبايب انا عندي الليلة عيد" من كلمات أغنية رامي عياش الجديدة، لاقت إعجاب جمهوره.

رامي عياش

رامي عياش (18 أغسطس 1980 -)، مغني لبناني.

حياته ومشواره الفني

ولد في بعقلين، والدته هي عايدة قيس أبو عياش. شارك في برنامج ستوديو الفن موسم 1996 / 1997، وفاز بالميدالية الذهبية وتم التعاقد بين كل من المنتج مروان ابوالغنم صاحب ومدير شركة ميوزك بوكس وستوديو الفن سيمون أسمر الذي ينوب عن الفنان رامي عياش بموجب وكالة من والده كونه كان تحت السن القانوني وكان عمره آنذاك سبعة عشر عاما وأول اغانية التي تغنى بها لعيونك بدي غني واغنية بغنيلا وبدقلا من ضمن أفضل الفنانين العرب اكتسب شعبية كبيرة وفي فترة وجيزة أغنيته الناس الرايقة كانت من ضمن الأغاني التي أحبها الناس.

حياته الأسرية

تزوج من اللبنانية «داليدا سعيد» في الرابع والعشرين من أغسطس عام 2013 ورزق بإبنه الأول«آرام» في العشرين من مارس عام 2016 وفي العشرين من يونيو 2018 رزق بابنته «إيانا».