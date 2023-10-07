السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق المحلية.. والجوافة بـ 25 جنيهًا

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الفاكهة.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت في الاسواق المحلية، باثتسناء بعض الاصناف، وسجل سعر الموز في السوق المحلي نحو موز 20 جنيها.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الفاكهة اليوم السبت

الفاكهة

جوافة 25 جنيها.

تفاح أخضر 60 جنيها.

عنب أحمر 25 جنيها.

مانجا سكري 35 جنيها.

كمثرى 30 جنيها.

تفاح مستورد 55 جنيها.

تفاح بلدي 30 جنيها.

عنب أخضر 25 جنيها.

كانتلوب 17 جنيها.

لمون 25 جنيها.

موز 20 جنيها.

كيوي 50 جنيها.

تفاح أصفر 55 جنيها.

برقوق مستورد 50 جنيها.

بلح برحي 40 جنيها.

رمان 30 جنيها.

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