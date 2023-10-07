مايا مرسي عن مسلسل "الفريدو": تحية لكل عمل يخرج برسالة هادفة للمجتمع

وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، تحية كبيرة للممثلة القديرة الفنانة إلهام شاهين وكل القائمين على مسلسل "الفريدو" ، لنقلهم بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر .

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلي للمريضة في المراحل الاولى الى اخر يوم في هذه الرحلة قدمته الفنانة إلهام شاهين بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث الى حديث وكانه واقع والحب والحنان الموجودين في عيونها تجاه من تحب.. وهذا لا يحتاج الى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع في صورته الحقيقية.

واختتمت :مبروك لكل من شارك في هذا العمل وتحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع .