أهلي ٢٠٠٨ يواجه المصري اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨" أهلي ٢٠٠٨ " ، اليوم السبت مع المصري، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.



يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراته أمام المصري وهو يبحث عن الفوز الرابع له على التوالي، بعدما نجح في الفوز بمبارياته الثلاث السابقة، على حساب كل من لافيينا ٣ - ١، وعلى أسوان ٩ - صفر، وعلى المصرية للاتصالات ٦ - ٢، ليكون في رصيده ٩ نقاط، مسجلًا ١٨ هدفًا مقابل ٣ أهداف في مرماه.



الجهاز الفني لـ أهلي ٢٠٠٨

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.