منتخب مصر للطائرة يتلقي الهزيمة الرابعة في تصفيات أولمبياد باريس

تلقي منتخب مصر للكرة الطائرة، خسارة من نظيره منتخب تركيا بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، في إطار التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

حيث تمكن منتخب تركيا من الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجتي (25-21) و(25-18)، ثم حقق منتخب مصر الفوز في الشوط الثالث بنتيجة (25-20)، لكن المنتخب التركي حسم الشوط الرابع لصالحه بنتيجة (25-23)، ليفوز باللقاء.

وتعد خسارة المنتخب الوطني اليوم من تركيا هي الرابعة له في مشواره بالبطولة أمريكا، وصربيا وسلوفينا وتركيا، بينما تمكن المنتخب الوطني من الفوز علي اليابان وتونس.

بهذه النتيجة توقف رصيد مصر عند النقطة الـ5 من فوزين و4 هزائم.بينما أصبح رصيد تركيا 8 نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم.

ورغم يمتلك منتخب مصر فرصة للتواجد في أولمبياد باريس المقبلة رغم صعوبة التواجد ضمن أفضل مركزين والمؤهلين مباشرة إلى البطولة، وذلك بسبب تصنيف الأول أفريقياً.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مبارياته في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس، فجر غد الأحد بمواجهة منتخب فنلندا، ويحتاج للفوز لضمان التأهل بشكل رسمي بجانب خسارة تركيا من تونس.