أسعار الدواجن صباح اليوم السبت في المزرعة

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية للمستهلك استقرارًا ملحوظاً، باستثناء استمرار تراجع أسعار الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة للجملة إلى نحو 70 جنيها للكيلو.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في السوق المحلية، حرصًا منها على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والمزرعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار المنتجات الداجنة ومشتقاتها اليوم السبت

الدواجن

سعر المزرعة للمنتجات الداجنة اليوم السبت:

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة للجملة إلى 70 جنيها للكيلو.

وارتفع سعر كيلو الفراخ الحمراء إلى 97 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 111 جنيها للكيلو.

سعر المنتجات الداجنة ومشتقاتها اليوم السبت للمستهلك:

استقرت جميع أنواع الفراخ للمستهلك؛ وسجل كيلو الفراخ البيضاء 85 جنيها.

وسجل كيلو الفراخ الحمراء 110 جنيهات، وسجل كيلو الفراخ البلدي 122 جنيها.

وسجلت أسعار البانية نحو 190 جنيهًا للكيلو.