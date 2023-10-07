السبت 07 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة الشروق يستقبل سكان منطقة "إسكان الشباب"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  مجموعة من سكان منطقة إسكان الشباب "الـ 63م "،   وذلك خلال المواعيد المعلنة لاستقبال المواطنين، وفي إطار التواصل مع قاطني المدن الجديدة لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم لسرعة تحقيق التنمية المستهدفة.

وخلال اللقاء، قام السكان بعرض طلباتهم والتى تلخصت فى  تكثيف حملات النظافة وصيانة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار المتعارض فروعها مع ممرات المشاة، وامتددت حتى واجهات العمارات.      

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، المختصين بالجهاز بسرعة الاستجابة على الفور، حيث قامت إدارتا التنمية والزراعة عقب اللقاء بتلافى الملاحظات المطلوبة من صيانة الحدائق، وقص أفرع الأشجار وتكثيف برنامج الصيانة والنظافة بالمنطقة.  

وفى ذات السياق،  أشار المهندس على سعد إلى أنه تم إنهاء شكاوى سكان أحد المربعات السكنية بالمجاورة ١ بمنطقة الحى الأول والمتمثلة فى زراعة جزء من المنطقة الخضراء،  وتم زراعته على الوجه الأمثل، مؤكداً  حرص الجهاز الدائم على الاستماع لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وحقوقهم المشروعة بكافة القطاعات والمجالات.

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