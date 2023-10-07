السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار كرتونة البيض صباح اليوم السبت للمستهلك والجملة

البيض
البيض

أسعار البيض.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعة للجملة والمستهلك خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، واستقرت جميع أنواع البيض للمستهلك؛ وسجل طبق البيض الأبيض 136 جنيها.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض للجملة والمستهلك، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمات السعرية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لاسيما أسعار البيض، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار البيض اليوم السبت 

البيض

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استقرت جميع أنواع البيض وسجل طبق البيض الأبيض 122 جنيها، وسجل طبق البيض البني 124 جنيها، وسجل طبق البيض البلدي 129 جنيها.

 

استقرار أسعار البيض للمستهلك اليوم السبت 

استقرت جميع أنواع البيض للمستهلك؛ وسجل طبق البيض الأبيض 136 جنيها، وسجل طبق البيض البني 138جنيها، و145 جنيها لطبق البيض البلدي.

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